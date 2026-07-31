Дочерняя компания «РЖД» продает в Омске у вокзала здание кулинарии и столовой

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке ООО «РТС-тендер» и портале объявлений «Авито» вышло предложение о продаже здания столовой и кулинарии, много лет работавших у вокзала, на улице Леконта. Стартовая цена объекта более 97 млн рублей, но может повыситься, так как намечен аукцион.

В данных объекта на «Авито» продавец написал: вход здесь с улицы, есть отдельный вход,

общая площадь здания 2 318.7 кв. метров. Отделка офисная, отопление центральное.

Покупатель при сделке получит и зeмельный учаcток в 1 726 кв. метров.

Bид pазpeшeнного иcпoльзoвания учaстка: для общeствeннo-дeлoвых целей под стрoeние, для paзмeщeния oфисных здaний делoвoго и кoммepческoгo назначения.

Здание дает возможность разместить там одновременно кафе, ресторан, магазин, фитнес клуб, общественно-деловые организации. Как уверил продавец, оно как для организации арендного бизнеса, так и для открытия собственного дела.

Здание и земельный участок сейчас принадлежат АО «Железнодорожная компания».

Продажа пройдет через электронные торги как раз на площадке ООО «РТС-тендер», продажу ведет компания «РЖД Управление активами», будучи организатором аукциона.

Ранее мы писали, что в Омске продают гостинично-банный комплекс за 85 млн рублей.

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