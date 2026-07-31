В Омске произошел сбой и интернета, и связи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омска 30 июля массово пожаловались в соцсетях на сбой мобильных интернета и связи. Представители разных округов сообщили о проблемах у разных операторов.

Один из авторов жалоб написал, что в городке Нефтяников отключение было полным, от ТРК «Кристалл» и до железной дороги в районе Красноярского тракта.

По информации пользователей, связь и интернет либо работали с перебоями, либо полностью отсутствовали.

Как минимум в текущем месяце можно было наблюдать, что во многих районах Омска, напротив, отключение мобильного интернета, начавшееся с лета прошлого года, почти прекратилось, часто с этим проблем не было.

Отключения объясняют соображениями безопасности, последняя опасность БПЛА в Омске объявлялась в заключительный день форума России и Казахстана 25 июля, КП-Омск об этом писала.

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