Омское Заксобрание планирует защитить от приватизации целый список важных зданий

Фото: Роман Макарьев

Областное Заксобрание опубликовало проект изменений в закон «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению». Рассмотрят его уже депутаты следующего созыва, выбранные в сентябре.

В измененный список вошли многие важные объекты, которыми владеет регион, в том числе лицей «Авангард», Омская филармония, Дворец культуры имени Малунцева, Омский академический театр драмы, гарнизонный Дом офицеров.

Люди непосвященные могут удивиться, но здесь же и хоккейная «G-Drive Арена». Дворец принадлежит не «Авангарду» или «Газпром нефти», а также Омской области. В 2022 году его передали региону, но оформили в концессию на 99 лет, управляет объектом ООО «Арена».

Число позиций в списке в целом выросло со 106 до 361. Это объясняется изменением методики учета, теперь отдельные здания и помещения учитываются не как единый объект, а поштучно.

Ранее мы писали, что, завершая работу текущего созыва депутатов, ЗС подвело итоги за пять лет.

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