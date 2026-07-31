Экс-худрук омского театра вышел на свободу из колонии досрочно

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский райсуд Омска в начале уходящего месяца удовлетворил ходатайство об УДО театрального режиссера, бывшего художественного руководителя омского Пятого театра Никиты Гриншпуна. Два приговора в колонии он отбывал с 2023 года.

Как уточнили «Коммерческие вести», Гриншпун уже покинул колонию и уехал в Москву, откуда и родом.

Известно, что художественным руководителем театра он стал с сентября 2015 года. Под его руководством в том числе один из спектаклей коллектива, «Человек из Подольска», номинировался на «Золотую маску».

Уголовное дело против Гриншпуна возбудили в июне 2020 года, о растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК. Его обвинили в получении средств по подложным договорам на оказание услуг художника по свету при постановке спектаклей. В дальнейшем к обвинению добавили получение взятки в особо крупном размере от другого режиссера театра, бывшего его сокурсника по театральному училищу Дениса Шибаева.

В феврале 2023 года Первомайский райсуд признал худрука виновным по обоим сериям эпизодов.

Гособвинитель просил назначить фигуранту двенадцать лет лишения свободы, но суд все же применил ст. 64 УК и назначил наказание ниже низшего предела в виде пяти лет и шести месяцев в колонии строгого режима.

В результате еще двух решений судом осужденный получили снижение срока наказания на один год, до четырех лет и шести месяцев, и снятие наказания, связанного с запретом занимать руководящие должности в культурных учреждениях.

В июне 2024 года был вынесен еще один приговор, по третьему делу. Суд признал Гриншпуна виновным в растрате в особо крупном размере при получении денег через человека, фиктивно трудоустроенного в театр на должность менеджера по рекламе.

Суд применил там правило назначения наказания по совокупности приговоров и счел достаточным увеличить общее наказание на шесть месяцев. В итоге возможность УДО режиссер получил не ранее истечения двух третей от общего размера наказания, то есть трех лет и трех месяцев. По истечении этого срока Куйбышевский суд и удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее мы писали, что Центральный райсуд Омска оправдал экс-чиновника Андрея Песцова по обвинению в мошенничестве.

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