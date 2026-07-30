Банкротить ремонтирующее мост у телецентра в Омске ООО затребует новый истец

Фото: Кирилл Янчицкий.

Омское ООО «СК Мегаполис» опубликовало на сайте «Мой арбитр» сообщение о планах подать иск в суд с заявлением о банкротстве ООО «Стройтраст». Напомним, именно «Стройтраст» ведет с 2024 года капремонт моста в Омске у телецентра.

В арбитражном суде «СК Мегаполис» планирует требовать около 8 млн рублей с должника. За что эти деньги конкретно, не уточняется. Иск этого истца уже четвертый подобный от кредиторов за текущий год. Первый поданный в нынешнем году иск уже аннулирован. В 2025 году таких исков было два, сейчас они закрыты.

До того, в апреле этого года УФНС сразу направляло в областной Арбитражный суд заявление о признании компании банкротом. Ближайшее заседание по этому делу намечено уже скоро, на 13 августа.

Капитальный ремонт моста у телецентра изначально был по программе нацпроекта. По условиям контракта, все масштабные строительные и монтажные работы на сумму около 3 миллиардов рублей должны полностью закончить к 26 октября этого года.

Ранее мы уже писали, что рабочим, ведущим ремонт моста, выплатили долг по зарплате в сумме 22 млн рублей.

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