Министр Ирина Варнавская стала новым омским вице-губернатором

Фото: Кирилл Янчицкий.

Виталий Хоценко назначил областного министра труда Ирину Варнавскую заместителем председателя областного правительства. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба главы региона.

Губернатор утвердил новые направления работы членов кабмина, перераспределив полномочия между вице-губернаторами.

«С сегодняшнего дня, помимо руководства региональным министерством труда и социального развития, Ирина Варнавская будет также курировать деятельность министерства здравоохранения Омской области», — уточнили в правительстве.

Губернатор пожелал новому заместителю успехов, рассчитывая на ее плодотворный труд на благо жителей области.

В связи с перераспределением полномочий вице-губернатор Алексей Ромахин, ранее курировавший работу и минтруда, и минздрава, сосредоточится на вопросах обеспечения безопасности региона и взаимодействия правительства с правоохранителями.

Ранее мы писали, что губернатор переназначил Дмитрия Маркелова на посту областного министра здравоохранения.

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