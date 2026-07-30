Омский губернатор представил Путину проект Северного обхода как один из ключевых

Фото: правительство Омской области

Пресс-служба облправительства 30 июля напомнила и подчеркнула, что проект строительства дороги «Северный обход Омска» был представлен президенту Владимиру Путину на форуме России и Казахстана как один из крупнейших концессионных проектов страны в данной сфере. Он призван сыграть ключевую роль в развитии сибирской транспортной инфраструктуры в целом.

О встрече губернатора Виталия Хоценко с президентом мы ранее уже писали. Глава региона там отметил, что обход относится к числу крупнейших дорожных проектов, ныне реализуемых. Строительство ведется по утвержденному графику.

Проект предусматривает строительство четырехполосной платной дороги протяженностью 66 км, которая включает в себя 21 искусственное сооружение – 19 путепроводов, два моста через Омь и Иртыш и пять транспортных развязок. Трасса соединит федеральные автомобильные дороги Р 402 и Р 254, что обеспечит транспортную связность между магистралями и направлением в сторону Казахстана.

Сейчас готовность малых искусственных сооружений первого этапа превышает 50%. Мост через Иртыш длиной более 1,2 км это еще один компонент. На обходе в целом задействовано более 700 сотрудников подрядчика и 150 единиц техники. Первый этап трассы планируют ввести в строй в 2028 году, полностью все — к концу 2030-го.

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