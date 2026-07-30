Омск вошел в лидеры по помехам для дружеских встреч из-за рабочих дел

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К Международному дню дружбы популярный российский геосервис провел опрос о том, что чаще всего мешает на пути регулярных встреч с друзьями в больших городах. Выяснилось, что Омск в числе трех лидеров по России, где таким встречам мешают работа и деловая активность, то есть омичи оказались одними из самых деловых.

Как уточнила пресс-служба сервиса, с 2023 года он развивает геосоциальную функцию «Друзья на карте», она в том числе помогает встречаться чаще. Пользователи по взаимному согласию добавляют близких в список друзей и могут видеть друг друга на карте, обмениваться эмоциями и сообщениями в чатах даже при нестабильной связи. Когда друг окажется поблизости, приложение пришлет пуш-уведомление.

По итогам опроса, 65% респондентов в городах-миллионниках предпочитают планировать дружеские встречи заранее, 16% ведут спонтанно, а 52% могут комбинировать оба подхода.

59% респондентов назвали главным препятствием сложность сопоставления плотных графиков. Больше всего эта цифра в Ростове-на-Дону (70%), Новосибирске (68%) и как раз Омске (66%). В Москве на это указали 58% опрошенных, в Петербурге 62%.

38% сообщили, что до друга ехать далеко и долго.

Среди тех, кто встречается с друзьями без предварительной договоренности, у 62% такое случается один раз в месяц или чаще.

Исследование в целом показало высокий уровень доверия и готовности помочь среди жителей городов-миллионников: 89% респондентов готовы отложить планы ради помощи другу с переездом, 90% согласны выбрать менее удобное для них место встречи, 96% разделят с товарищем последний кусок пиццы, даже если очень голодны.

В онлайн-опросе в июле этого года приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет в городах-миллионниках. 83% респондентов имеют как минимум одного близкого друга, 39% — более двух.

Ранее мы сообщали, что по итогам опроса работодателей в Омской области потребность в кадрах прояснится до 2033 года.

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