250 тысяч отсудили приставы у омского «криптовалютчика» в пользу ульяновца

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Омские приставы приняли меры, которые позволили возместить пожилому ульяновцу, пострадавшему от телефонных мошенников, его потерянные деньги. Об этом пресс-служба областного УФССП сообщила 30 июля.

Для защиты прав ульяновца в суд с иском к 38-летнему омичу о взыскании неосновательного обогащения обратились прокуроры, уточнили в УФССП.

«Пожилому ульяновцу позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они сообщили мужчине, что злоумышленники якобы пытаются оформить на его имя кредит, а его персональные данные скомпрометированы. Под предлогом защиты денежных средств, звонившие убедили гражданина самостоятельно оформить несколько кредитов и перевести полученные средства на продиктованные ими банковские счета», — сообщили в ведомстве.

После выполнения указаний житель Ульяновска понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК, по нему гражданин признан потерпевшим. Установлено, что часть денег — 250 тыс. рублей — поступила на банковский счет жителя Омска.

Омич, получивший деньги, в свою очередь, пояснил, что деньги пришли через операции с криптовалютой. Однако достоверных доказательств того, что данные деньги были оплатой за покупку криптовалюты, он не предоставил.

Деньги поступили ему на счет без законных оснований, а между сторонами не было подтвержденных договорных отношений, которые предусматривали перевод указанной суммы.

В результате рассмотрения дела суд вынес решения о взыскании с омича суммы неосновательного обогащения.

Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Советскому округу Омска.

Пристав возбудил исполнительное производство, вынес постановления о наложении ареста и обращении взыскания на деньги неплательщика, а также запрете на регистрационные действия в отношении машины «Джили Монжаро», принадлежащего должнику.

В результате предпринятых мер причиненный взыскателю материальный ущерб в части перевода его денег на счет омича, якобы проводившего сделки с криптовалютой, возмещен. Решение суда исполнено.

Ранее мы писали о похожем случае, когда суд взыскал с жителя Республики Алтай больше 2 млн рублей в пользу обманутой аферистами омички.

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