За сутки два человека погибли в ДТП в Омской области

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 29 июля в Омской области на дорогах случилось шесть аварий с пострадавшими. Два человека в них погибли, а четыре получили травмы.

Как уточнила областная Госавтоинспекция, в ходе надзора инспекторы возбудили 672 административных дела за нарушения ПДД, из них за вождение в пьяном виде и за отказ от медосвидетельствования 13.

Пешеходы нарушили за сутки ПДД 61 раз, нарушений правил перевозки детей было 24, проездов на красный сигнал светофора 11.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов протоколов было выписано 28.

Ранее мы сообщали о том, что в Исилькуле произошла смертельная авария, погиб дорожный рабочий.

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