Омича обвинили в поджоге полицейской машины по заданию из мессенджера

Фото: СУ СК России по Омской области

О завершении расследования уголовного дела против 27-летнего омича сообщило 30 июля региональное СУ СКР. Мужчину обвинили в террористическом акте.

«По данным следствия, в октябре-ноябре 2025 года фигурант в ходе переписки в одном из мессенджеров с ранее незнакомыми лицами, представившимся сотрудниками спецслужб, вступил с ними в преступный сговор. Согласился совершить террористический акт путем поджога служебного автомобиля органов МВД России», — говорится в сообщении.

На улице Комкова омич облил бензином из канистры припаркованную во дворе жилого дома машину и поджег ее. Преступление было совершено днем 11 ноября. Свои действия мужчина снимал на видео, которое отправил координаторам.

Ущерб признан значительным, а произошедшее создало угрозу общественному порядку. Обвиняемому избрали домашний арест, материалы на разыскиваемых сообщников выделили в другое производство.

Сейчас материалы расследованного дело готовят к передаче в суд.

В следкоме напомнили, что иностранные спецслужбы вербуют граждан через интернет, а за терроризм предусмотрен пожизненный тюремный срок.

Ранее мы писали, что омич нанес своей тете 30 ударов ножом, женщина погибла.

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