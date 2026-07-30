Омича обвинили в поджоге полицейской машины по заданию из мессенджера

О завершении расследования уголовного дела против 27-летнего омича сообщило 30 июля региональное СУ СКР. Мужчину обвинили в террористическом акте.
«По данным следствия, в октябре-ноябре 2025 года фигурант в ходе переписки в одном из мессенджеров с ранее незнакомыми лицами, представившимся сотрудниками спецслужб, вступил с ними в преступный сговор. Согласился совершить террористический акт путем поджога служебного автомобиля органов МВД России», — говорится в сообщении.
На улице Комкова омич облил бензином из канистры припаркованную во дворе жилого дома машину и поджег ее. Преступление было совершено днем 11 ноября. Свои действия мужчина снимал на видео, которое отправил координаторам.
Ущерб признан значительным, а произошедшее создало угрозу общественному порядку. Обвиняемому избрали домашний арест, материалы на разыскиваемых сообщников выделили в другое производство.
Сейчас материалы расследованного дело готовят к передаче в суд.
В следкоме напомнили, что иностранные спецслужбы вербуют граждан через интернет, а за терроризм предусмотрен пожизненный тюремный срок.
Ранее мы писали, что омич нанес своей тете 30 ударов ножом, женщина погибла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Исилькуле пьяный водитель без прав насмерть сбил рабочего
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru