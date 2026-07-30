Омских сирот запретят селить у аэропорта

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство строительства и архитектуры Омской области опубликовало проект приказа о регламенте подбора жилья для детей-сирот и подростков без попечения родителей. Документ систематизирует требования к недвижимости, приобретаемой государством для этой категории граждан.

Запрещены покупки квартир в зонах подтопления, на приаэродромных территориях, в аварийных домах, подвалах, цоколях и мансардах. Не допускаются сделки при наличии коммунального долга прошлых владельцев. Площадь жилплощади должна составлять не менее 33 м². Обязательны изолированные комнаты, исправная сантехника, вентиляция, плита с духовкой и металлическая входная дверь.

Разрешено приобретать только дома из кирпича, блоков или железобетона, введенные в эксплуатацию не ранее 1980 года. В помещениях не допускается плесень, подъезд и лестницы не должны требовать капремонта.

Квартиры предоставляют по договорам найма специализированного жилого фонда региона. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

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