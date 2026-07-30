Омский врач перечислила витамины для бодрости ума

Татьяна Бычкова. Фото предоставило министерство здравоохранения Омской области

30 июля врач городской больницы №9 Татьяна Бычкова рассказала, какие вещества нужны мозгу и где их брать в обычной еде. Витамин Д укрепляет нейроны и защищает клетки: он есть в солнце, жирной рыбе, яичном желтке и говяжьей печени.

Группа B включает несколько важных элементов. B1 улучшает память и концентрацию, дарит энергию. Его источники: цельнозерновой хлеб, орехи. B6 участвует в синтезе серотонина и дофамина, отвечает за настроение. Содержится в большом количестве в бананах, курице, бобовых. B9 помогает восстанавливать нервные клетки и поддерживает мышление, он есть в шпинате, брокколи, чечевице. B12 предотвращает ухудшение памяти, положительно сказывается на нервной системе. Поступает в организм из мяса, рыбы, молочных продуктов.

Омега-3 снижает возрастные риски, улучшает память, сосуды и клетки. Она есть в жирной рыбе, льняном семени, масле, грецких орехах. Цитиколин также помогает с памятью, вниманием, скоростью мышления, при нарушениях кровообращения. Содержится в яичном желтке, печени, сое.

Татьяна Бычкова подчеркнула, что все перечисленные вещества работают вместе. Поэтому именно сбалансированное питание и прогулки, в не волшебные таблетки, являются лучшим способом сохранить ясность ума и хорошее настроение.

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