В Омске неожиданно закрыли скейт-парк из-за вандалов

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба омского торгового центра «Мега» сообщила о временном закрытии скейт-парка на территории комплекса. Объект не будет работать 30 и 31 июля в связи с ремонтными работами.

Уточняется, что горожане повредили пожарное оборудование, разрушили ограждение. Кроме того, осколки бутылок и мусор регулярно появляются в скейт-пространстве.

«Мы очень долго и с большими усилиями восстанавливали парк, чтобы он радовал вас. Но, к сожалению, действия вандалов продолжаются», — говорится в сообщении.

Администрация ТЦ подчеркнула, что парк был создан для всех любителей активного отдыха, а главная задача — сохранить его безопасным и ухоженным.

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