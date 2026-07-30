Омич потерял 63 тысячи рублей после клика на всплывающую рекламу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель Ленинского округа обратился в полицию с заявлением о пропаже 63 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области 30 июля.

Мужчина искал моторные лодки на популярном сайте, когда на экране выскочила реклама мест для рыбалки в Омске. Сибиряк случайно нажал на нее, и смартфон начал скачивать неизвестное приложение. Остановить процесс или удалить программу не удалось, устройство зависло.

На следующее утро рыбак обнаружил, что с его банковских счетов ушли 63 тысячи рублей иностранному гражданину. Также на имя потерпевшего оформили займ на 45 тысяч. Мужчина позвонил в банк, сотрудники заблокировали операции, поэтому кредитные деньги не списали. Общая сумма покушения на хищение составила 108 тысяч рублей.

Следователь отдела полиции №4 возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража».

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