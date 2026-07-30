Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

29 июля пресс-служба омского отделения Русского географического общества сообщила о раскопках на могильнике Новопокровка-IV в Горьковском районе. Памятник относится к саргатской культуре раннего железного века. Экспедицию возглавляют Светлана Шарапова и Максим Грачев.

Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

Центральное захоронение пока не вскрыто, но количество артефактов уже превышает обычные показатели. Найдены бронзовые и серебряная гривны, зеркала, керамика и костяная трубочка.

Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

Часть предметов лежала на древней погребальной поверхности, это не следы грабежа, а ритуальные подношения. Серебряная гривна была намеренно погнута.

Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

«Мы еще не вышли на разборку самого погребения, которое заглублено, а количество находок уже существенное. Не рядовой случай для таких раскопок. Ситуация, когда такое число предметов находится в кургане, когда мы еще не разобрали центральное захоронение, встречается нечасто. Особенно интересно, что фрагменты бронзовых зеркал и серебряная гривна лежали на древней погребальной поверхности. Это не просто следы ограбления, они связаны с процессом строительства кургана и обряда — одно из важных наблюдений, которое мы сделали в этом сезоне», — рассказал директор научно-производственного центра «Архео» Максим Грачев.

Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

Фото: пресс-служба омского отделения Русского географического общества

Раскопки завершатся 10 августа. Находки передадут в местный музей изобразительных искусств имени Врубеля.

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