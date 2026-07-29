В омский арбитраж пришло заявление о банкротстве тепловиков Знаменского района

Фото: Кирилл Янчицкий.

В текущем месяце в Арбитражный суд Омской области поступило заявление о банкротстве МУП «Знаменское ЖКХ». Его подала Межрайонная ИФНС № 20 по Саратовской области.

Заявленная сумма требований составляет свыше 42,08 млн рублей.

МУП «Знаменское ЖКХ» основано в июле 2021 года. Оно занимается поставкой тепла в госучреждения райцентра и поселений. В списке его абонентов Знаменская ЦРБ, местные школы и детские сады, районная администрация, подразделения МЧС и УМВД.

В отношении компании открыто около 69 исполнительных производств на взыскание 55 млн рублей, из них около 41 млн это налоги.

Ранее мы писали, что в Омске кредитор потребовал банкротства единственного в РФ производителя фунчозы.

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