Россельхознадзор нашел кишечную палочку в молочной продукции омского предприятия

Омское управление Россельхознадзора приостановило декларацию о соответствии требованиям на молочную продукцию местного ИП. Об этом сообщило само ведомство.
Как уточнила пресс-служба управления, основанием этого стали результаты лабораторных исследований, проведенных 10 июля на предприятии.
Специалисты ведомства отобрали пробы сметаны жирностью 20%, кефира и ряженки жирностью 2,5%, выработанные 9 июля. Далее выяснилось: в сметане и кефире нарушен жирно-кислотный состав, в ряженке и кефире есть бактерии группы кишечной палочки. Это нарушает требования технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевых продуктов и молока.
В отношении ИП управление вынесло предостережение. Без декларации ему нельзя продавать продукцию до устранения нарушений и повторных проверок.
Кишечная палочка в молочных продуктах — признак нарушения санитарных норм при производстве или хранении, это особенно опасно для детей и людей с ослабленным иммунитетом, пояснили специалисты.
Ранее мы писали, что ведомство проверило скандальное место вывоза помета у села под Омском.
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