Россельхознадзор нашел кишечную палочку в молочной продукции омского предприятия

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

Омское управление Россельхознадзора приостановило декларацию о соответствии требованиям на молочную продукцию местного ИП. Об этом сообщило само ведомство.

Как уточнила пресс-служба управления, основанием этого стали результаты лабораторных исследований, проведенных 10 июля на предприятии.

Специалисты ведомства отобрали пробы сметаны жирностью 20%, кефира и ряженки жирностью 2,5%, выработанные 9 июля. Далее выяснилось: в сметане и кефире нарушен жирно-кислотный состав, в ряженке и кефире есть бактерии группы кишечной палочки. Это нарушает требования технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевых продуктов и молока.

В отношении ИП управление вынесло предостережение. Без декларации ему нельзя продавать продукцию до устранения нарушений и повторных проверок.

Кишечная палочка в молочных продуктах — признак нарушения санитарных норм при производстве или хранении, это особенно опасно для детей и людей с ослабленным иммунитетом, пояснили специалисты.

Ранее мы писали, что ведомство проверило скандальное место вывоза помета у села под Омском.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru