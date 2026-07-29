Мэрия выдала «Омсктрансмашу» разрешение на возведение церкви на его территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории АО «Омсктрансмаш» разрешили построить православный храм. Постановление об этом подписал мэр Сергей Шелест.

В постановлении дается разрешения на использование участка площадью 7,4 тыс. кв. метров под религиозное сооружение. Документ вышел на портале мэрии.

Ранее этот участок разрешали использовать для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. То есть под прямые промышленные нужды.

Инициативу возвести церковь на территории завода проявило само предприятие.

Храм на территории «Омсктрансмаша» станет для города не единственным примером. Уже давно свое культовое сооружение есть, например, у НПО «Мир» в Амурском поселке. Из числа не промышленных предприятий, а учебных заведений в Омске своя церковь есть у Академии МВД.

Ранее мы писали, что огнеметная система «Солнцепек» производства «Омсктрансмаша» сожгла вражеский опорный пункт на Краснолиманском участке фронта СВО. Минобороны показало в Интернете видео этой работы.

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