В Омске осужденные смогут исправляться на работах в закрытом учебном заведении

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске мэрия расширит список организаций, где могут отработать обязательные и исправительные работы осужденные по решениям судов. Проект постановления об этом опубликовали на портале администрации города.

В список для Центрального округа планируют добавить специальное учебно воспитательное учреждение закрытого типа на улице 7 я Ремесленная, 77б.

Тем самым в общем списке таких организаций будет не 99, а уже 100.

Ранее мы писали, что облсуд ужесточил приговор бывшим руководителям ИК-6.

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