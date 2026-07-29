В Омске осужденные смогут исправляться на работах в закрытом учебном заведении

Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП
В Омске мэрия расширит список организаций, где могут отработать обязательные и исправительные работы осужденные по решениям судов. Проект постановления об этом опубликовали на портале администрации города.
В список для Центрального округа планируют добавить специальное учебно воспитательное учреждение закрытого типа на улице 7 я Ремесленная, 77б.
Тем самым в общем списке таких организаций будет не 99, а уже 100.
Ранее мы писали, что облсуд ужесточил приговор бывшим руководителям ИК-6.
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