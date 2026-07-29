Омский «Авангард» взял на работу Седрика Пакетта, учтя его риски со здоровьем

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 29 июля объявил о заключении контракта на один сезон с форвардом Седриком Пакеттом. Ранее тот играл за московское «Динамо», получив в прошлом сезоне серьезную травму.

Генменеджер клуба Алексей Сопин прокомментировал приобретение так:

«Седрик Пакетт — опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером».

Случится ли у форварда рецидив травмы — не известно, но исключать это нельзя. Так что слова Сопина на эту тему отнюдь не пустые. Известно также, что заполучить игрока к себе хотел и «Автомобилист».

Пакетт ранее был в КХЛ легионером, но в 2024 году получил гражданство России, так что сейчас, естественно, статуса легионера у него нет. Так что не распространяется лимит на иностранных игроков (в КХЛ он составляет пять человек на игру).

Соглашение с игроком будет действовать до 31 мая 2027 года.

Ранее мы сообщали, что клуб опровергал будущее заключение контрака с Пакеттом, когда это было только инсайдом.

Также звучат инсайды, что «ястребы» могут прервать контракт с форвардом Игорем Мартыновым, но пока подтверждения этому нет.

До Седрика «Авангард» также заполучил как свободного агента форварда Егора Афанасьева.

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