В Омской области за сутки восемь человек пострадали в ДТП

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 28 июля в Омской области на дорогах произошло семь аварий с пострадавшими. В них получили травмы восемь человек, сообщила областная Госавтоинспекция.

В ходе надзора инспекторы возбудили 571 административное дело за нарушения ПДД, из них за вождение нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования дел было девять. Пешеходы нарушили ПДД 74 раза, нарушений правил перевозки детей было 21.

Четыре раза фиксировался проезд на красный сигнал светофора. Случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов было 23.

Ранее мы писали, что омич получил год принудительных работ за смертельный наезд на человека во дворе.

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