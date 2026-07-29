В Омске осудили двух похитителей 12 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
29 июля прокуратура Омской области сообщила о вынесенном приговоре в отношении двоих уроженцев Екатеринбурга. Куйбышевский райсуд признал их виновными в грабеже в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В мае 2025 года подсудимые вместе с сообщником, материалы по которому находятся в отдельном производстве, приехали в Омск. Зная, что у местного бизнесмена есть внушительная сумма наличных, они напали на него. В выхваченном рюкзаке находились более 12 млн рублей. С похищенным преступники скрылись.
Данные действия были квалифицированы по пункту «б» части 3 статьи 161 УК Российской Федерации. С учетом позиции гособвинителя одному из фигурантов назначили 8 лет лишения свободы, второму 6. Отбывать сроки осужденные будут в колонии строгого режима.
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