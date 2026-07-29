В омских розах из Китая обнаружили опасного трипса

29 июля омское управление Россельхознадзора сообщило о выявлении вредителя в срезах кустовой розы. Они поступили из Китая транзитом через Казахстан. При досмотре в четверг специалисты нашли западного цветочного трипса, включенного в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Исследования в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили присутствие живых особей вредителя в 6 445 образцах. Владельцу груза выдали предписание о срочных фитосанитарных мерах, он провел фумигацию зараженной продукции. После обработки повторные пробы не выявили жизнеспособных карантинных объектов, и партию разрешили реализовать.
За 2026 год омские сотрудники Россельхознадзора зафиксировали 87 случаев поражения импортных растений карантинными организмами, из них 27 связаны с западным цветочным трипсом. Все проблемные партии либо обезвредили, либо вернули экспортерам.
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