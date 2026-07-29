В Омске подготовят к зиме 80 бесхозных зданий

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко поручил окружным администрациям завершить подготовку более 80 многоквартирников к отопительному сезону. Речь идет о зданиях, оставшихся без УК. Ответственность за содержание и ремонт коммуникаций возложили на городские власти.

На еженедельном штабе по теплоснабжению глава ведомства напомнил о дополнительных 400 млн рублей, выделенных Омску на модернизацию сетей. Деньги начнут распределять в августе, местным администрациям поручили оперативно подать заявки на субсидии. Особое внимание уделят постройках домам с высокой плотностью заселения, ветхим коммуникациям на улицах Заозерной, Нефтезаводской, в мкрн Левый берег и Центральном районе.

«До 15 сентября они должны быть подготовлены к зиме. [...] Берите те адреса, где большое количество абонентов: девятиэтажки, десятиэтажки, шестнадцатиэтажки, четырнадцатиэтажки», — сказал министр.

После 15 сентября надзорные ведомства начнут проверять выполнение поручений. Все этапы подготовки к отопительному сезону остаются на контроле профильных структур.

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