Омский мопедист попался инспекторам пьяным и без прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июля у дома №10А на улице Суворова сотрудники ДПС остановили мопед. 23-летний водитель не имел прав и находился за рулем нетрезвым. Освидетельствование показало 1,009 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Подробности сообщило УМВД России по Омской области 29 июля.

Двухколесник поместили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации. При оформлении материалов мужчина повел себя агрессивно, пытался скрыться и игнорировал требования инспекторов. За это последовало еще одно наказание: фигуранта привлекли к ответственности и по части 1 статьи 19.3 КоАП. Речь идет о неповиновении сотруднику полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель под колесами: омич получил год принудительных работ за наезд на человека во дворе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru