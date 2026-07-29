Омич лишился водительских прав из-за взятки на экзамене

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампрокурора Омской области обратился в суд с иском портив 32-летнего местного жителя. Мужчина совершил преступления по частям 3 статьи 30 и статьи 291 УК РФ и в итоге лишился права управления транспортными средствами. Об этом надзорное ведомство рассказало 29 июля.

При сдаче экзамена на получение водительского удостоверения категории «В» омич использовал подложное свидетельство о прохождении курса обучения. Хитреца привлекли к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки. Прокуратура сочла, что подобные нарушения не позволяют считать нахождение мужчины за рулем безопасным. Судья удовлетворил требования, отметив, что деятельность омича не отвечает нормам закона и создает угрозу для окружающих.

Решение уже вступило в силу, его исполнение контролирует прокуратура.

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