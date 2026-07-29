В Омске подготовили 50 машин для развоза горожан в праздники

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Скорректирована схема движения общественного транспорта в дни празднования Дня Омской области и Дня Омска. 31 июля, 1 и 2 августа дополнительно задействуют более 50 автобусов и троллейбусов. Новость сообщил мэр Сергей Шелест.
С пятницы по воскресенье включительно автомобили будут подавать к 22:30. Отправление организуют после завершения мероприятий с учетом времени подхода людей к остановкам «КДЦ «Маяковский» и «Госпиталь». В указанные дни для пассажиров предусмотрены обычные городские тарифы.
Подробные схемы движения дополнительных машин можно увидеть на официальных онлайн-платформах омского дептранса.
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