Задержка до пяти часов: в омском аэропорту перенесли вылеты четырех рейсов

Пассажиры ожидают вылета в зале омского аэропорта из-за задержки рейсов в Москву и Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июля в омском аэропорту произошла масштабная задержка авиарейсов, из-за которой пассажирам, в том числе студентам и местным жителям, пришлось ожидать вылета до пяти часов. Сбой в расписании затронул четыре рейса по направлениям в столицу и на курорт. Информация с задержками рейсов появилась на онлайн табло омской воздушной гавани.

Трудности коснулись двух самолетов, направлявшихся в Москву. Рейс в Шереметьево, который должен был вылететь в пять часов десять минут, задержали на два часа двадцать минут. Отправление другого борта в тот же аэропорт перенесли на сорок четыре минуты, и он отправился в шесть часов тридцать четыре минуты.

Кроме того, изменения затронули рейсы в Сочи. Первый утренний вылет, запланированный на семь часов десять минут, отложили до двенадцати часов двадцати минут. Пассажирам пришлось ждать самолет более пяти часов. Второй рейс на курорт, ранее намеченный в расписании на девять часов десять минут, перенесли на два часа, до одиннадцати часов десяти минут.

Сбой в расписании связан с поздним прибытием самолетов в омский аэропорт и ночными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились в аэропортах назначения. Администрация аэропорта и транспортная прокуратура держат ситуацию на контроле, обеспечивая информирование граждан о новых временах вылета и соблюдении их прав.

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