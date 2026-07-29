Роскосмос показал главе госкорпорации производство ракет Ангара в Омске

Макеты Ангары на выставке в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Руководители Центра имени Хруничева и производственного объединения Полет продемонстрировали главе Роскосмоса Дмитрию Баканову контрольно-испытательную станцию, которая позволяет обеспечить в Омске полный цикл производства и проведения финальных комплексных испытаний ракет Ангара-1.2 легкого класса и Ангара-А5 тяжелого класса. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации по космической деятельности.

Напомним, план по переносу производства ракет семейства Ангара в Омск обсуждался на протяжении 2010-х годов и предварительно утвержден в 2018 году. О постепенной полной передислокации производства летательных аппаратов на омскую площадку стало известно в начале 2026 года. В Омске прежде всего налажен серийный выпуск легкой версии ракеты Ангара-1.2. Кроме того, на производственном объединении Полет также приступили к изготовлению конструкций первой и второй ступеней тяжелой ракеты Ангара-А5. В апреле 2024 года состоялся успешный запуск ракеты-носителя Ангара-А5 омской сборки с космодрома Восточный.

Семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности создается на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Развитие производственной базы в Омске позволяет создать современный центр ракетостроения в сибирском регионе и обеспечить загрузку высокотехнологичных предприятий области.

Размещение производства ракет-носителей в Омской области способствует развитию научно-технического потенциала региона и созданию новых рабочих мест для квалифицированных специалистов. Интеграция производственных мощностей с испытательной базой обеспечивает высокое качество продукции и сокращает логистические издержки при подготовке космических запусков.

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