Омские энергетики перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Омские энергетики перешли в режим повышенной готовности в связи с прогнозом синоптиков о надвигающемся сильном ветре. При порывах его скорость может достигать 25 метров в секунду, также вероятны грозы и крупный град. Об этом сообщила 27 июля местная ресурсоснабжающая компания.

903 профильных специалиста аварийно-восстановительных бригад и 263 единицы техники круглосуточно находятся наготове. На случай перебоев с электроснабжением социально значимых объектов предусмотрено 32 резервных источника питания.

Жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность рядом с ЛЭП и о запрете укрываться от непогоды на территории энергообъектов.

О нарушениях в системе снабжения можно сообщить по бесплатному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 или короткому номеру 220.

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