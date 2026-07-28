Омские энергетики перешли на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП
Омские энергетики перешли в режим повышенной готовности в связи с прогнозом синоптиков о надвигающемся сильном ветре. При порывах его скорость может достигать 25 метров в секунду, также вероятны грозы и крупный град. Об этом сообщила 27 июля местная ресурсоснабжающая компания.
903 профильных специалиста аварийно-восстановительных бригад и 263 единицы техники круглосуточно находятся наготове. На случай перебоев с электроснабжением социально значимых объектов предусмотрено 32 резервных источника питания.
Жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность рядом с ЛЭП и о запрете укрываться от непогоды на территории энергообъектов.
О нарушениях в системе снабжения можно сообщить по бесплатному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 или короткому номеру 220.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омские газовщики отключили 2 тысячи абонентов за долги
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru