Омичей предупредили о прекращении движения трамваев №7

Фото: администрация Омска

Сегодня, 28 июля, омский департамент транспорта сообщил о временном прекращении движения трамваев №7. Причиной назван капитальный ремонт путей. Их будут восстанавливать на участке Челюскинцев между улицами 10-я Ремесленная и Кемеровская.

Работы запланированы на период до конца текущей рабочей недели. Ограничения будут вводиться два раза: — с 20:00 вторника, 28 июля, до 5:30 среды, 29 июля; — с 20:00 четверга, 30 июля, до 5:30 пятницы, 31 июля.

После завершения ремонта трамваи маршрута №7 возобновят работу.

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