Омская больница №9 получила оборудование по решению суда

Фото: министерство здравоохранения Омской области

28 июля омская прокуратура сообщила результаты проверки горбольницы №9. Как выяснилось, терапевтическое и паллиативное отделения были недооснащены медоборудованием. Например, аэрозольными компрессорными портативными ингаляторами и массажной кушеткой. Руководству внесли представление, но необходимых мер оно приняло.

После бездействия главного врача надзорное ведомство направило иск в суд. Инстанция полностью удовлетворила требования. К настоящему моменту вынесенное решение уже исполнено: лечебное учреждение получило всю недостающую технику, в том числе небулайзеры и массажное оборудование.

Теперь в больнице смогут оказывать помощь пациентам более качественно, улучшатся и условия работы медперсонала.

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