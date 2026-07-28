ДОЛ имени Ю. А. Гагарина поздравили с открытием, а «Иртышские зори» - с юбилеем

Фото: Евгения ДЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

23 июля детский оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина впервые принял детей после капитального ремонта. В тот же день в «Иртышских зорях» отметили 70-летний юбилей.

Поздравить юбиляра в «Иртышские зори» приехали представители мэрии, министерства образования, администрации Чернолучинского городского поселения. Торжества начинаются уже у входа. Для гостей хозяева приготовили настоящий перформанс с полным погружением в атмосферу лагеря - их ждали несколько съемочных площадок.

«Сюжетно-ролевая игра этого года - кинофестиваль «Звездный дождь». В течение смены у нас было организовано восемь киностудий, и каждая снимала свой фильм, посвященный Омску - культурной столице. Вчера у нас был кинопоказ, где каждая команда представила свой конечный продукт. А сегодня мы торжественно закрываем смену и отмечаем юбилей», — пояснила старший педагог лагеря «Иртышские зори» Оксана Молчанова.

Вместе с детьми гости пели у импровизированного костра любимую песню детей всех поколений «Алые паруса» про Ассоль и Грея, на следующей станции с Алисой и ее помощником роботом мастерили магниты с пожеланиями юбиляру, которые миелофон доставил в будущее. На танцплощадке зажигали на летней дискотеке.

«Наш лагерь был основан в 1956 году, и до 2007 года он назывался «40 лет пионерии». Среди родителей детей, которые к нам приехали, есть немало тех, кто отдыхал здесь в школьные годы, а сейчас они отправляют к нам уже своих детей. Многие ребята приезжают к нам из года в год и не меняют лагерь. Это говорит о том, что он по-прежнему востребован и любим», — рассказал директор «Иртышских зорь» Алексей Кишка.

Секрет популярности прост. Лагерь - это отличная возможность обрести новых друзей и раскрыть свои таланты. Кто-то находит себя в творчестве на разнообразных мастер-классах. Другие открываются на сцене или в спорте. Дополнительные плюсы — чистейший воздух соснового бора, ухоженная территория и уютные корпуса.

За лето в «Иртышских зорях» отдыхают около восьмисот детей. В планах — дальнейшее увеличение мощности: в следующем году здесь начнется строительство еще двух быстровозводимых корпусов.

Завершается торжество масштабным праздничным концертом, тортом и, конечно же, поздравлениями и подарками юбиляру. За добросовестный труд работников лагеря наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«От лица администрации города Омска я хочу пожелать лагерю процветания, много улыбок, непрекращающихся смен! Приезжайте сюда, наслаждайтесь летним отдыхом, получайте множество положительных эмоций! Благодарю сотрудников за преданность своему делу и искреннюю любовь к детям», — поздравила юбиляра заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ангелина Мелешко.

Новая уютная столовая и современный медблок

В ДОЛ имени Ю. А. Гагарина повод для торжества не менее значительный. Сегодня, после полуторагодового перерыва, лагерь принимает первую смену. Пауза была необходима в связи с масштабным капитальным ремонтом — преобразились столовая и медицинский блок, ключевые инфраструктурные объекты, отвечающие за безопасность и комфорт детей.

Для гостей проводят экскурсию. Директор учреждения Александр Бычек признается: оба здания теперь не узнать. В столовой, например, появился просторный светлый холл с мягкой мебелью. Здесь все теперь новое - от столовых приборов и умывальников до оборудования пищеблока. По самым современным стандартам оснащен и медицинский корпус.

«В рамках капитального ремонта зданий проводилось порядка 14 видов работ — от замены коммуникаций и кровли до отделки. Финансирование составило порядка 80 млн рублей. Средства из трех бюджетов: федерального, регионального и муниципального — выделялись по федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в рамках государственной программы «Развитие образования», — рассказал заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ангелина Мелешко.

Здания изменились не только внешне - здесь полностью обновилась и материально-техническая база. В столовой установлено современное технологическое оборудование для приготовления и хранения пищи, полностью соответствующее современным санитарным нормам. Модернизирован медицинский блок. Обновленная инфраструктура позволяет проводить профилактические мероприятия и обеспечивать круглосуточный контроль за самочувствием детей.

Кроме того, к открытию в лагере провели благоустройство территории, обновили дорожки и асфальтовое покрытие.

В первую летнюю смену в лагере отдохнут 150 детей, в целом за летний сезон здесь обычно отдыхают почти восемьсот юных омичей. В дальнейших планах - строительство в ДОЛ им. Ю. А. Гагарина клуба.

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