200 адресов для размещения платных парковок назвала мэрия Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Омска определила места в центре города, где разрешит платные парковки. Всего это 47 дорог и 200 зданий рядом с как точки ориентира. Планируется, что такого хватит на почти 3,8 тыс. платных мест. Часть парковок предполагается вдоль дорог, еще часть будет отдельными, плоскостными.

Перечень мест находится в проекте контракта на передачу в лизинг до конца 2028 года единой автоматизированной информационной системы управления пространством платных парковок. Документ опубликовали на едином портале госзакупок.

В том числе места запланированы на улицах Маршала Жукова от Фрунзенского моста до улицы Маяковского (332), Фрунзе (306), Булатова (277), Тарской (237).

Кроме того, предполагаются парковки на Красном Пути, улицах Ленина, Орджоникидзе, Гагарина, Интернациональной, проспекте Карла Маркса. Начальная цена контракта здесь 385,3 млн рублей. Финансирование со стороны города рассчитано на 152,6 млн в 2026 году и по 116,4 млн в 2027 и 2028 годах.

Подрядчик, который возьмется за организацию пространств, должен будет предоставить финансовую аренду и содержание компьютеров, периферийного оборудования, электронной техники и ПО. Все это должно быть единым комплексом управления всеми платными парковками списка. Система даже должна информировать водителей о свободных местах и контролировать плату с помощью фотовидеофиксации. А с помощью автоматического распознавания номеров нужно фиксировать и выявленные нарушения. По окончании срока лизинга оборудование перейдет в собственность мэрии.

Заявки от желающих будут принимать до 12 августа включительно, а итоги конкурса озвучат 14 августа.

Ранее мы писали, что мэрия проводит торги по сдаче в аренду земли, где на одном из участков также можно обустроить платную парковку.

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