Омские врачи успешно взошли на Эльбрус

Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Двое омских медиков совершили успешное альпинистское восхождение на Эльбрус. Это завотделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 1 имени А.Н. Кабанова Наталья Измайлова и заведующий подстанцией № 3 областной Станции скорой медицинской помощи Игорь Кремлев.

О спортивном достижении врачей сообщила пресс-служба правительства региона. На вершине омичи развернули флаги своих больницы и станции.

Наталья Измайлова работает в своей больнице 16 лет, мечта подняться на гору у нее давняя, она появилась после просмотра кинокартины «Эверест». Готовилась к этому несколько месяцев, для этого изучала литературу, работала с гидами, тренировалась. Самым сложным, по ее словам, оказалась не физическая нагрузка, а борьба с собственными мыслями.

Кстати, следующая цель у нее африканская гора Килиманджаро.

Для Игоря Кремлева это восхождение было первым. В пути ему тоже было интересно как профессионалу, как организм реагирует на высоту, нехватку кислорода и т.д.

Самыми сложными были для Игоря последние сотни метров, поделился он. Это так называемая «тропа зомби», где силы на исходе, а каждый шаг дается с трудом. Теперь его новая цель — горные вершины выше 6000 метров.

Напомним, высота Эльбруса 5 642 метра над уровнем моря, это высочайшая гора России, Европы и Кавказа.

Добавим, среди омских врачей это не единственный пример увлечения альпинизмом. Например, ранее, в 2021 году, восхождение также на Эльбрус совершила сотрудница областной офтальмологической больницы Екатерина Калижникова.

Ранее мы писали, что омский врач-методист Амалия Долгушина посоветовала землякам бросить курить и рассказала, как это можно сделать.

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