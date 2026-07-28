Фрагмент пресс-конференции. Фото: Сергей Сапоцкий

День города и День Омской области в этом году будут отмечать три дня, 31 июля и 1-2 августа. О том, как это будет, заранее рассказали на пресс-конференции вице-мэр Омска Инна Елецкая, областной министр культуры Юрий Трофимов и директор городского департамента культуры Олег Федоренко.

Как объяснил Юрий Трофимов, концепция праздника связана со статусом Культурной столицы, которого Омск удостоен в 2026 году. Даже Сибирский международный марафон будет проходить под классическую музыку в исполнении симфонического оркестра.

Музыкальным «гвоздем программы», если говорить о поп-музыке, станет концерт Ольги Серябкиной (12+) 1 августа в 21:30, после награждения призеров марафона. Это будет на Соборной площади. Там же в 19:30 выступят Андрей Державин и группа «Сталкер» (12+).

Вице-мэр Инна Елецкая уточнила, что в этом году в праздничной программе не участвуют несколько традиционных площадок: улица Партизанская, Омская крепость, - поскольку здесь проходят масштабные работы по благоустройству. И выставки «Флора» в привычном формате не будет, но при этом омичи смогут посетить дендросад имени Гензе, чтобы увидеть множество уникальных композиций и редких растений - вход на его территорию в дни проведения «Флоры» будет бесплатным.

«Весь центр города будет тем или иным образом отвечать одной из характеристик Омска: семейный, театральный, музыкальный, модный, цирковой, молодежный, интеллектуальный, талантливый, романтический, кинематографический», — рассказала Инна Елецкая.

В центре города ключевыми праздничными площадками станут Любинский проспект, Театральные скверы, скверы Алтунина и Дзержинского, улица Музейная. На площади Победы пройдет спортивный фестиваль «Самый сильный человек Омска» (6+).

Кроме того, вице-мэр особо обратила внимание на улицу Музейную, где будет очень много интересных событий. Одно из них - с интеллектуальным проектом, настольной игрой «Омская фишка». Создали ее муниципальные библиотеки.

«Начали проект два года назад, но теперь он получил грант Фонда президентских инициатив, и мы произвели 100 комплектов таких игр. Из них три - в большой версии, для игры на улице, на земле. И каждый желающий сможет в праздничные дни поучаствовать в такой игре. После этого 100 комплектов мы передадим в библиотеки, и там их можно будет брать себе на время, как книги. Там очень много вариаций, четыре большие темы. Интересно будет всем, как я думаю», — пояснила Елецкая.

Как дополнил Олег Федоренко, из местных артистов всего в праздничных программах будет задействовано около четырех тысяч человек, подготовка к празднику - уже на финальном этапе. Почти все костюмы пошиты, репетиции завершаются.

«Особенно интересным ожидается работающий уже несколько лет проект «Модно в Омске». В этом году он модифицирован, творческий проект «Одна на всех культурная столица. Омск: театр, музыка и мода» пройдет в Южном театральном саду у драмтеатра. Соединяем там и моду, и дизайн, и самое главное — театральное искусство», - рассказал директор депкульта.

Вновь в дни праздника будет работать ярмарка народных промыслов и ремесел. Разместят ее в сквере имени Дзержинского.

А в Северном театральном саду у драмтеатра состоится фестиваль национальных культур. Для этого будет задействована и сцена у музея имени Врубеля. Там же 1 августа выступит новосибирская группа «Дружина».

Кроме того, в программе Дня Омской области и города Омска запланированы фестивали кино, авторских песен, циркового искусства, семейного отдыха, средневековой культуры «Щит Сибири» (0+).

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