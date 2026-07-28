В Омской области начался мониторинг лесов для охраны от шелкопряда

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

С 20 по 24 июля региональное управление Россельхознадзора провело обследование лесных насаждений в Муромцевском, Седельниковском и Тарском районах Омской области. Сделали это в соответствии с утвержденным планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории на 2026 год.

Общая площадь обследованных угодий составила более 500 тыс. га.

Специалисты ведомства для отслеживания установили 760 феромонных ловушек, они предназначены для выявления сибирского шелкопряда, непарного шелкопряда, лесного кольчатого шелкопряда и усачей рода Monochamus.

«Ловушки размещены на наиболее уязвимых участках лесного фонда, где вероятность формирования колоний насекомых и возникновения очагов заражения наиболее высока.

Феромонный мониторинг позволяет своевременно выявлять опасных вредителей леса, отслеживать их численность и предотвращать возможное распространение. Указанные вредители относятся к карантинным объектам и представляют серьезную угрозу для лесных насаждений: гусеницы шелкопрядов питаются хвоей и листьями деревьев, что приводит к ослаблению и усыханию лесов; личинки усачей развиваются в древесине, повреждают стволы и ухудшают санитарное состояние лесных участков», — уточнила пресс-служба ведомства.

По завершении экспонирования все ловушки передадут в аккредитованную лабораторию Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» для проведения энтомологических исследований и идентификации видов отловленных насекомых. Это позволит оценить фитосанитарное состояние лесов и при необходимости принять меры по локализации очагов с вредителями.

Карантинный фитосанитарный мониторинг проводится для выяснения объективного представления о фитосанитарном состоянии региона, выявления очагов вредителей и распространения по территории России.

Ранее управление проводило подобный мониторинг для выявления капрового жука, опасного для зерна.

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