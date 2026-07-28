«Росводоканал Омск» напомнил о штрафах за нелегальное подключение к сетям

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Росводоканал Омск» 27 июля напомнила важные нюансы для жильцов частных домов, которые хотят их благоустроить, подключив холодную воду. Они при этом должны придерживаться правил подключения к сетям.

В противном случае сети считаются самовольно построенными, а владельцам таких домов придет штраф в несколько десятков тысяч рублей. Потребление воды по незаконному трубопроводу начисляется по его пропускной способности или с применением повышающего коэффициента «10».

«Чтобы избежать доначислений и незапланированных финансовых затрат, поставщик холодной воды и услуг водоотведения просит потребителей соблюдать порядок подключения к сетям и напоминает, что на предприятии на постоянной основе ведется работа по выявлению случаев самовольного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Только в первом полугодии 2026 года таких фактов было выявлено более 50», уточнили в компании.

Коммерческий директор компании Ольга Смиковская отметила, что во избежание проблемы прежде, чем начать строительство сетей, нужно изучить вопрос детально. Компания же готова помочь в этом. С 2026 года там открыт Сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения, где вопросы о таких сетях можно решить в формате «одного окна».

Действующие законы определяют такой порядок подключения:

1. Заключение договора о подключении (заявление и пакет документов подаются в отдел подключения новых абонентов или через личный кабинет на сайте).

2. Оплата подключения в соответствии со сроком, указанным в договоре.

3. Проведение мероприятий по строительству и технической приемке сетей (подготовка проекта, строительно-монтажные работы, промывка и дезинфекция водопровода и т.д.).

4. Заключение договора водоснабжения и/или водоотведения.

Обратиться для заключения договора о подключении необходимо и очень важно до выполнения строительных работ.

Ранее мы писали, что «Росводоканал Омск» начал ремонт лопнувших труб на улице 3-й Молодежной.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru