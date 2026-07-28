Омич выиграл «бронзу» чемпионата России по воднолыжному спорту

Фото: Федерация воднолыжного спорта России

Омский атлет Савелий Егоров добился успеха на чемпионате России по воднолыжному спорту. С 22 по 26 июля тот проходил в Челябинске, сообщила пресс-служба областного минспорта.

В программе соревнований разыграли медали в дисциплинах «вейкборд – электротяга», «ПОДА – вейкборд – электротяга», «вейкборд – электротяга (фигуры)» и «вейкскейт – электротяга».

Егоров занял третье место среди мужчин в дисциплине «вейкборд – электротяга». Победил в ней самарец Владимир Балаев, а «серебро» взял Глеб Соломкин из Владимирской области.

Ранее мы писали, что на турнире в Омске боец Андрей Корешков в матче против сборной мира уверенно победил португальца Рибейру.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru