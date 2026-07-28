Омичи почтили память погибших детей Новороссии

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Омичи 28 июля в Сквере дружбы народов почтили память невинно погибших детей из Новороссии и приграничных к Украине регионов. Организаторами события были Комитет семей воинов Отечества по Омской области и Ассоциация ветеранов СВО.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства, участники акции почтили память детей, чьи жизни оборвались в результате действий войск киевского режима, начиная с 2014 года. Также здесь зачитали имена ряда погибших с краткими историями их жизни. Прошла минута молчания, также омичи возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи и положили детские игрушки как символ скорби, памяти и неравнодушия. В адрес родных и близких детей были сказаны слова поддержки.

Напомним, в одном лишь Донбассе с 2014 года от оружия ВСУ погибли 257 детей, а ранено было 1 078.

Ранее мы писали, что Минобороны показало успешную работу омского «Солнцепека» в зоне СВО.

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