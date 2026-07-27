В Омске МЧС и синоптики предупредили об опасных явлениях

Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске областное ГУ МЧС 27 июля примерно в 21:50 предупредило сильных ливне и ветре с порывами. Ведомство сослалось на синоптиков, «Обь-Иртышское УГМС».

«В ближайший час с сохранением ночью 28 июля местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, грозы», написали в аккаунтах ГУ в соцсетях.

Управление МЧС в связи с этим призвало соблюдать осторожность:

- следить за погодными условиями; - не парковать машины под деревьями и рекламными щитами; - во время грозы выключить электроприборы; - при граде, если человек находиться на улице, укрыться в помещении.

Также при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций омичам порекомендовали звонить по номеру 101.

Дождь с громом уже действительно прошли. Но скорее зарядят снова.

Ранее мы писали, что в Омске 25 июля объявлялась беспилотная опасность.

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