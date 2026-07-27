Делегация мэрии Омска посетила Могилев

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Делегация мэрии Омска с 21 по 23 июля побывала в Могилеве, это был третий рекламный тур для его городов побратимов и городов партнеров. Цели у этого были вполне прагматические.

Как сообщила пресс-служба мэрии Омска, помимо нашей делегации здесь были представители Брянска, Вологды, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Смоленска, Тулы и Ярославля. Их приветствовали сотрудники Могилевского городского исполнительного комитета. Зампред горисполкома Антон Бельский подчеркнул значимость встречи, отметив, что делегации объединяют не только официальные соглашения о сотрудничестве, но и многолетние дружеские связи, взаимное уважение и стремление к общему развитию в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

По его словам, тур дал увидеть туристический, историко культурным, промышленным и деловым потенциалом Могилева. Программа здесь была ориентирована на демонстрацию города как современного и динамично развивающегося центра, бережно хранящего историческое наследие и открытого для партнерства.

В ходе поездки делегаты посетили ряд Могилевский драматический театр, костел Успения Девы Марии и Святого Станислава, где находится крупнейшая в Беларуси коллекция фресок XVIII века, предприятие ОАО «Могилевлифтмаш», продукция которого продается в различные регионы РФ.

Кроме того, делегации побывали в Шклове и Александрии (это малая родина Александра Лукашенко).

В рамках тура представители российских городов представили и их туристический потенциал также.

Ранее мы писали, каковы были итоги форума России и Казахстана в Омске.

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