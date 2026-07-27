В Омской области поставщику пришлось обрабатывать нектарины от плодожорки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Омское управление Россельхознадзора не допустило в регион две партии опасных нектаринов. Во время карантинного фитосанитарного контроля чиновники установили, что фрукты заражены вредителем, восточной плодожоркой.

Зараженную продукцию пытались ввезти из Узбекистана. Общая ее масса составила 16,192 тонны. Вредителя выявили при досмотрах 16 и 20 июля. Энтомологическая экспертиза подтвердила наличие в плодах живых гусениц, то есть карантинного объекта, входящего в профильный перечень Евразийского экономического союза.

Чтобы не допустить распространения плодожорки, поставщик провел с фруктами фумигацию. После обработки они прошли повторное лабораторное исследование. Оно уже показало, что карантинных объектов нет, в итоге фрукты разрешили к продаже.

Всего с начала года ведомства выявило уже 87 случаев заражения импортных овощей и фруктов. Восточную плодожорку в этом ряду он зафиксировал в восьмой раз. Все опасные партии в этом году были вовремя обеззаражены либо возвращены обратно.

Известно при этом, что, например, в отношении всей линейки овощей и фруктов из Армении из-за той же плодожорки и других вредителей российские власти и вовсе приняли решение запретить их импорт.

Ранее мы писали, что ведомство проверило скандальную ситуацию с выгрузкой помета у села под Омском.

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