В Омской области прояснится до самого 2033 года потребность в кадрах

В Омской области почти 5 тыс. работодателей приняли участие во Всероссийском опросе о необходимости в сотрудниках. Участвовали в этом компании, организации и предприниматели всех видов и форм собственности.
Как уточнила пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Омской области, после обработки данных опросных листов аналитики просчитают кадровую потребность в регионе вплоть до 2033 года.
«Активное участие бизнеса позволяет уточнить прогноз кадровых потребностей экономики Омской области на среднесрочную перспективу. Полученные данные послужат основой для планирования подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также для их последующего трудоустройства на региональных предприятиях», — отметила и.о. директора Кадрового центра «Работа России» Омской области Татьяна Цой, комментируя итоги опроса.
Известно, что для удобства работодателей уже третий год анкетирование проводят в дистанционном формате на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» федерального минтруда.
Ранее мы писали, что омскому рынку труда в основном нужны сотрудники без высшего образования.
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