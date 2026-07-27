Банк из РФ и казахстанский минздрав в Омске договорились о сотрудничестве

Герман Греф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сбербанк и Республиканский центр электронного здравоохранения министерства здравоохранения Казахстана в Омске на форуме межрегионального сотрудничества подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового здравоохранения. В том числе речь идет об аналитике данных и статистике.

Со стороны Сбера проекты исполнит Центр индустрии здоровья.

Это будет развитие экспертизы в сфере аналитики данных, медицинской статистики, BI-платформ и ситуационно-аналитических центров. Есть план и разрабатывать ИИ-агентов для системы здравоохранения.

Одним из направлений будет обмен методическими материалами и результатами пилотных проектов по внедрению цифровых решений и технологий ИИ.

«Сотрудничество станет основой для долгосрочного партнёрства, способствующего развитию инноваций, повышению эффективности системы здравоохранения и созданию новых цифровых сервисов для граждан и медицинского сообщества. Подписанный меморандум отражает стремление сторон к развитию устойчивого партнёрства, внедрению передовых технологий и совместной реализации инициатив, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения и улучшение качества жизни населения», — привела цитату гендиректора РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» минздрава Казахстана Сарыбека Нуршата пресс-служба Сбера.

Ранее мы писали, что в день форума губернатор Виталий Хоценко встретился с президентом России отдельно и пообещал, что в Омске 20 августа откроется самый большой фонтан за Уралом. Это часть благоустройства, которое в том числе финансирует Сбер.

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