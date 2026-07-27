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НовостиПроисшествия27 июля 2026 11:27

В Омской области за сутки в авариях пострадали 11 человек

Еще один человек погиб
Кирилл Янчицкий
Фото: УМВД по Омской области

Фото: УМВД по Омской области

За сутки 26 июля в Омской области на дорогах произошло девять аварий с пострадавшими, сообщила областная Госавтоинспекция. В них один человек погиб и 11 получили травмы.

В ходе надзора инспекторы возбудили 481 административное дело за нарушения ПДД. Из них дел за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования было 22.

Нарушения ПДД, допущенных пешеходами, было 36. Случаев нарушения правил перевозки детей зафиксирован был 21.

Проездов на красный сигнал светофора случилось два.

Ранее мы сообщали, что в Тюкалинском районе насмерть разбился водитель квадроцикла.

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