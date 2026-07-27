На здании ЦАО в Омске заработал гигантский медиафасад

На архивном фото видны параметры стены, на которой смонтировали цифровую панель. Фото: минстрой Омской области

Здание администрации Центрального округа города украсил огромный цифровой экран шириной 36,5 метра и высотой 7,7 метра. Медиафасад уже установлен и готов в работе. В понедельник, 27 июля, омичи смогли увидеть результат работы монтажников.

Право на размещение этого масштабного медиаобъекта по итогам муниципального аукциона получил индивидуальный предприниматель Эмиль Гадельшин из Республики Башкортостан. Он оказался единственным участником торгов. Итоги конкурса оказались весьма выгодными для городской казны: при начальной цене лота в 3 миллиона рублей итоговая сумма предложения составила 15 миллионов рублей. Срок аренды фасада составляет 10 лет.

Стоит отметить, что это не единственный проект предпринимателя в городе. Ранее он также был признан единственным участником конкурсов на установку видеоэкранов на улице 3-й Енисейской и на стеле при пересечении улиц Маршала Жукова и Бульварной.

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