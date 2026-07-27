В Омской области за неделю ликвидировали 44 возгорания

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

С 20 по 26 июля сотрудники МЧС ликвидировали 44 пожара на территории Омской области. Статистику представило региональное ГУ утром 27 июля.

Из общего числа ЧП за неделю 6 пришлись на травяные палы, 10 на горение мусора. Спасатели реагировали на 46 ложных звонков и 150 ложных срабатываний пожарной сигнализации. Одна из недельных сводок зафиксировала гибель человека.

За минувшие дежурные сутки сотрудники ведомства 7 раз выезжали на места возгораний и 6 раз для ликвидации последствий ДТП.

В МЧС напомнили о необходимости установления пожарных извещателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области за сутки в авариях пострадали два человека

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru