В Омской области за неделю ликвидировали 44 возгорания

С 20 по 26 июля сотрудники МЧС ликвидировали 44 пожара на территории Омской области. Статистику представило региональное ГУ утром 27 июля.
Из общего числа ЧП за неделю 6 пришлись на травяные палы, 10 на горение мусора. Спасатели реагировали на 46 ложных звонков и 150 ложных срабатываний пожарной сигнализации. Одна из недельных сводок зафиксировала гибель человека.
За минувшие дежурные сутки сотрудники ведомства 7 раз выезжали на места возгораний и 6 раз для ликвидации последствий ДТП.
В МЧС напомнили о необходимости установления пожарных извещателей.
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