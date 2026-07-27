В омском госпитале заработал обновленный музей

Фото предоставила пресс-служба Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

В отремонтированном Госпитале ветеранов на улице Гагарина открыли обновленную музейную галерею. Здесь разместили подиумы с манекенами в красноармейской форме и новые витрины с военными экспонатами. Новость сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области 27 июля.

В годы войны в здании располагался головной сортировочный эвакогоспиталь № 1494 на 700 коек. Для посетителей музея воссоздали диораму, изображающую облик лечебного учреждения тех лет. Экспозицию пополнили и предметами из запасников: представили статистические данные, документальные снимки и хроники работы госпиталя, рассказы о подвигах военных медиков и судьбах пациентов.

Один из стендов посвящен Кемелю Токаевичу Токаеву — отцу президента Казахстана, проходившему лечение в Омске в 1945 году. Мемориальную доску на фасаде при ремонте сохранили, а в дни международного форума учреждение посетил Касым-Жомарт Токаев.

Современные цифровые решения сделали экспозицию доступнее: в зале установили интерактивные планшеты с информацией о жизни госпиталя и большой экран для демонстрации военных фильмов.

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